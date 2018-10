Sportos az első kihívás a 7próbán

Részlet az egyik beérkezett videóból. Szinte minden osztály kisfilmjéből kitűnik: a diákok lételeme a mozgás. Vajon milyen rendhagyó sportot fognak kipróbálni?

És vajon hogyan tudjátok megmutatni a 7próba zsűrijének és az olvasóknak, hogy teljesítettétek a kihívást? A feladat az, hogy küldjetek a rendhagyó sportolásról sok-sok fotót és egy fél oldalas, közösen megfogalmazott, írásos beszámolót a 7proba@kisalfold.hu címre. Az e-mail tárgyában tüntessétek fel a kapott jelszavatokat, és tartsátok be a beküldési határidőt, ami október 25-e (csütörtök), 12 óra.

A játékra való jelentkezés lezárása és a továbbjutó osztályok névsora a múlt szombati lapszámban jelent meg, amiből kiderült, hogy 21 – köztük győri, soproni, mosonmagyaróvári, tatai, pannonhalmi, kónyi, beledi, tápi, rábapatonai, rábacsécsényi – osztály oldhatja meg a hétről hétre meghirdetett feladványokat.A videós jelentkezésekből jól látszik, hogy minden iskolában népszerű a sport, és egy-egy osztályba sok sportkedvelő jár. A kisfilmekben olyat is láttunk, hogy valaki cigánykerekezett, táncolt vagy épp focizott. Egy biztos, hogy a diákok lételeme a mozgás, és a sportot legtöbbször közösségben űzik.Kedves 7próbázók! Ezek alapján jó hírrel szolgálhatunk, amikor azt írjuk:. Kihívunk benneteket arra, hogy tapasztaljatok meg valamilyen, a testnevelés órán nem megszokott, sportágat. Ha tanárotokkal meg tudjátok beszélni, ezt a próbát akár tesi óra keretein belül is teljesíthetitek.Engedjétek teljesen szabadjára gondolataitokat, és jusson eszetekbe bármi, ami a mozgás egy formája. Mit nem csináltatok még közösen? Például görkorcsolyáztatok, frizbiztetek, jógáztatok vagy zumbáztatok már együtt, egy csapatban?Ismerkedjetek meg egy eddig ismeretlen sporttal, annak szabályaival, történetével, de a legfontosabb, hogy közösen válasszatok – mindig vegyétek figyelembe társaitokat. Ha felmerül, hogy egy osztálytárs olyan sportot űz az iskolán kívüli szabadidejében, amiről a többiek még keveset hallottak, az is jó ötlet, hogy ő megmutatja annak csínját-bínját, és az tölti ki a hagyományostól eltérő közös mozgás idejét.Miért fontos, hogy egy sport-feladvánnyal indul a 7próba? A sport nemcsak testi, hanem mentális és lelki egészségünk megőrzését is szolgálja, közben pedig – ha másokkal együtt űzzük – megtanuljuk, hogyan legyünk csapatjátékosok, és erősíti bennünk a valahová tartozás érzését.Ez a célunk a 7próba kampánnyal is. És úgy látjuk, ha a sport több ezer embert meg tud mozgatni – lásd, tavalyi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál –, akkor igazán nagy erővel bír, ami a kisebb közösségeket is építi, formálja.