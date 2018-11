Jót cselekedtek a diákok a 7próba harmadik megmérettetésén - fotók

A Váci Mihály-iskola 5. b osztályosai állatmenhelyen serénykedtek.

Szívmelengető feladatot kaptak a Kisalföld 7próbáján részt vevő 22 felsős osztály tagjai a 3. próbára. Választott jó cselekedetet kellett véghezvinniük.„Írtunk egy felhívást az iskolánk többi osztályának is, hogy ők is csatlakozzanak a mi akciónkhoz, mert jobb adni, mint kapni!"A mosonmagyaróvári bolyaisok levelében szereplő mondatot több beszámolóban olvashattuk, szemléltetve az igazságot: a jó példa ragadós. Ők éppen átmeneti otthonban élő gyerekeknek gyűjtöttek édességet és játékot; a szabadhegyi két tannyelvű iskola tanulói plakátjukon tömören fogalmaztak: „Életet is mentettünk, kitakarítottunk, példát mutattunk."A rábacsécsényiek Margit néninél töltöttek egy délutánt, a kazinczysok madarakat vettek szárnyaik alá. A kónyiak ovisoknak olvastak mesét, konyhakertet ástak fel. A kölcseysek az Emberek az Állatokért Győri Állatmenhelyre látogattak. Plakátjukon olvasható a 3. próba lényege: „Ez nekik is meg nekünk is jó..."„Nem mindenki olyan szerencsés, mint én" – írta a Móra-iskolába járó Julcsi arról, hogy miért volt jó érzés jót cselekedni. „A kertben szedett piros almával hálálták meg, hogy jót cselekedtünk, ám a mi igazi jutalmunk nem az alma volt, hanem hogy láttuk az arcukon a boldogságot" – írták a beledi iskola 11 évesei, miután idősek kertjét tették rendbe.A kodályosok a Petz Aladár megyei kórházba látogattak: az egyik csoport egy négyéves kislányt tett vidámmá, a másik egy 11 éves fiú napját dobta fel, a harmadik egy pár napja műtött, másfél éves kislányt etetett, játszott neki, énekelt.A tápiak például azt írták: „Megéreztük a segítségnyújtás örömét és nem is hagyjuk abba. Az adventi időszakban egymás titkos angyalai, barátai leszünk, és észrevétlenül szeretnénk segíteni egymásnak."A kis falu diákjai sok helyen segítettek az elmúlt hetekben, így például a játszótér rendbetételénél. A fiúk a talicskázást, a gereblyézést vállalták, a lányok a lombseprűt ragadták meg. „Nem is gondoltuk, hogy ilyen sok munka vár ránk ezen a helyen" – írták.A tatai Színes iskola az idősek segítését választotta, a Váci Mihály-iskola állatmenhelyre látogatott, a révaisok „sok kicsi sokra megy" jelszóval a ház körüli munkákban segítettek.A soproni Gárdonyi 7. c-sei ovisokhoz látogattak el; a 7. b-sek kupakokat gyűjtenek: „Az iskolánkban zsákokban gyűjtjük és továbbítjuk a győrújbaráti alapítványnak."A mosonmagyaróvári ujhelyisek madarat etettek, a Péterfy 8/IV-esek a Radó Tibor-iskola sajátos nevelési igényű tanulóinak karácsonyát teszik szebbé: ajándékokat gyűjtöttek, csomagoltak, pakoltak, a 7/III-asok óvodát takarítottak.A Rábapatonáról a 7próbába nevező két osztály közül az egyik kalandparkot takarított, a másik lombot gyűjtött, a harkaiak madáretetőt eszkábáltak. A pannonhalmiak szintén ovisokhoz látogattak – hogy csak pár jó cselekedetet emeljünk ki a sok közül.A mosonmagyaróvári mórások karácsonykor minden évben megajándékozzák a nehéz sorsú gyerekeket. Ők egy Gárdonyi Géza-idézettel foglalták össze a próba lényegét, zárjuk ezzel sorainkat: „Légy az, kiből árad a nyugalom. Légy az, kire nem hat a hatalom. Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet. S menj oda, hol fázik a szeretet."