Boksz lányoknak, step aerobik fiúknak - Így teljesült az első próba

A Péterfy Sándor-iskola tanulói jógázni tanultak.

Csörgőlabdáztak a mosonmagyaróvári ujhelyisek.

Volt iskola, amelynek diákjai a floorballt választották.

A szabadhegyi két tannyelvű iskola diákjai amerikai fociztak, a győri Sharks játékosa, Hajnik Mátyás és az utánpótlás edzője, Baldauf Attila nyújtott segítséget. Boksz lányoknak, step aerobik fiúknak, csörgőlabda, méta: a Kisalföld 7próbájának első kihívása sportos volt.Az első szó, ami a Kisalföld 7próbájának első kihívását jellemezte: a lelkesedés. A második pedig az öröm, méghozzá a közös öröm. A jelentkező osztályoknak egy, korábban nem próbált sport együttes megismerése volt a feladatuk. A videók, fotók, leírások beküldésének határideje lejárt.Mind a 22 részt vevő felsős osztálytól számtalan, részletesen dokumentált beszámolót kaptunk. Apropó, 22: az előzetesen meghirdetett szám eggyel nőtt, mert elfogadtuk a harkai osztály jelentkezését is, az ő nevezésük ugyanis rajtuk kívül álló ok miatt nem jutott el hozzánk határidőre.A kihívás megmozgatta a diákok, tanárok, szülők fantáziáját, s valóban számtalan, még ismeretlen sportra bukkantak. Szinte mindegyik beszámolóban szerepel a jókedv, a kellemes fáradtság, a társas mozgás adta öröm kifejezése. Voltak, akik arról írtak, hogy a választott sportág meglepően nehéz volt, mások hozzátették, az élmény hatására szeretnének közelebbről is megismerkedni az új sportággal.A legnépszerűbb az amerikai foci volt, három osztály választotta ezt (a soproni Gárdonyi 7. c-je, a szabadhegyi, a kónyi iskolások). A mosonmagyaróvári Móra-iskola 5. b osztálya esőben vágott neki a Spartan Kids teljesítésének egy szülő segítségével, míg a révaisok a tornatermüket alakították át spártai akadálypályává; a kazinczysok a bothúzásnak álltak neki.„A vízilabdát választottuk, jó volt kipróbálni, de nem igazán bírtuk a tempót. Ezek után felnézünk a vízilabdázókra" – szólt a kölcseysek beszámolója. Az alig pár fős osztállyal részt vevő tápi József Attilá-sok táncoltak és bokszoltak, fiúk-lányok egyaránt. A belediek választása is különleges volt, a métázást próbálták ki, amelyhez csak egy ütő (vagy bot), egy labda és jó nagy füves hely kellett.„Sok nevetés, felszabadult jókedv jellemezte a játékkal töltött időt" – írták. A Péterfy 8/IV.-esei sárkányhajóztak, a mosonmagyaróvári Bolyai diákjai cselgáncsoztak, Pannonhalmán vívtak, a győri Kodály fiataljai a falmászásnak veselkedtek neki.A Péterfy 7/III. osztálya zumbázott, jógázott és „feleségcipelő" versenyt rendezett, a harkaiak horgásztak, ők a végtelen csendet és nyugalmat dicsérték; a soproni Gárdonyi-iskola 7. b osztálya Pali bácsival az élen szintén a természetbe vágyott, ők a tájékozódási futást választották.A győri Váci Mihály-iskola tanulói tekéztek, a győztesek jutalma csokiszelet lett, a tataiak tollasoztak, a rábapatonai általános iskola 6. a osztálya frizbizett, a 6. b-sek pedig step aerobikoztak. Mosonmagyaróváron az ujhelyisek nagy levegőt vettek és a látáskárosultaknak kitalált csör- gőlabdára neveztek be; Rábacsécsényben floorballoztak.Végül pár idézet a beszámolókból, a résztvevőktől, hogy látták ők a sportos próbát: „Nagyon jó volt az osztállyal táncolni és bokszolni" – mesélte Tápról Jázmin. „Fogtunk 20 és 12 kg-os pontyot és 8 kg-os amurt is" – írták Harkáról.Rábapatonán a fiúkat fogták be step aerobikra: „Nagyon sokat nevettünk azon, mennyit ügyetlenkedtek!" Voltak, akik örültek a lehetőségnek: „Nem is reméltük, hogy kis iskolaként elfogadják a nevezésünket, köszönjük!" Mi annyit tehetünk hozzá, örülünk, hogy csatlakoztak közösségépítő kampányunkhoz.A péterfysek lapunknak küldött kis írása energiával volt teli, ahogy az elején megfogalmazták: „Na, az ötlet az, aminek sose vagyunk híján!" Levelük vége őszinte és megható volt: „Szeretünk ebbe az osztályba járni, mert ha van is még mit tanulnunk közösségként, valahol mélyen nagyon is összetartozunk..."Erre rímel az ujhelyisek mondata arról, hogy miért a csörgőlabdát választották: „Az osztályunkba jár Anita, aki látássérült, így neki is ugyanolyan esélye volt a győzelemre, mint bármelyikünknek..."Köszönjük a hangulatos, élettel teli beszámolókat. A következő feladat egyelőre titok; a második próbát november 6-án hirdetjük ki, a teljesítés határideje pedig november 12-én dél lesz. Mindenki várja már? Mindenki készen áll? Akkor hajrá, 7próbások!