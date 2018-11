7próba: Ha adunk, kapunk is - Választott jó cselekedet a harmadik próba

Horváth Patrícia kiskutyákat istápol a győri állatmenhelyen. Fotó: H. Baranyai Edina

Ősi igazságról szól a harmadik próba. Ahogy a Bibliában áll: jobb adni, mint kapni. Ha adunk, belső önjutalmazó rendszerünk működésbe lép, s elégedettebbek leszünk önmagunkkal, a világgal. Erre az egyszerű élettani tényre érdemes újra és újra emlékezni, emlékeztetni. Aki csak önmaga boldogulását, kényelmét nézi a nap minden egyes percében, feneketlen lyukat akar feltölteni. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy milyen sokan szorulnak rá a mi segítségünkre, s ennek tudatában cselekszünk is, máris értékesebb életet élhetünk.Októberben a Kisalföld 7próbájának 22 felsős osztály rugaszkodott neki a régióból: 21-en Győr-Moson-Sopron megyéből, egy osztály Tatáról. Az első próba sportos volt, egy új sportággal kellett megismerkedniük a versenyzőknek, a második a felelős internethasználatra hívta fel a figyelmet – ez utóbbi tegnap zárult, hamarosan beszámolunk róla, hogyan sikerült. És itt a harmadik, amely során egy választott jó cselekedetet kell végrehajtaniuk az osztályoknak.Fontos, hogy a feladatot közösen teljesítsék az osztályba járók, majd nekünk arról egy A/2-es plakáton számoljanak be. Bár feladatról éppen ezen a próbán biztosan nem szabad beszélni, hiszen, ahogy a mondás is tartja, adni a legnagyobb boldogság. Jótanácsként a versenyzőknek még annyit mondhatunk, hogy a kreatív, színes plakátot gazdagítsátok fotókkal, leírásokkal.A jó cselekedet bármi lehet. Hogy csak pár példát soroljunk fel: állatmenhely munkájának segítése, állatok sétáltatása, idősek, rászorultak életének megkönnyítése vagy éppen szemétszedés.Lényeges, hogy a teljesítés leírása tartalmazza, hogy a résztvevők mit tanultak a próba teljesítése közben, mit gondoltak a feladatról.A megoldást, vagyis az A/2-es nagyságú plakát lefotózott példányát legkésőbb november 19-e, hétfőn 12 óráig kérjük elküldeni a 7proba@kisalfold.hu címre.Hajrá, 7próbázók!