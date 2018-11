7próba - Villámcsődület az ötödik próba

Nagy sikert aratott a 2016-os polgári védelmi napon a villámcsődület. Fotó: Kisalföld-archív

Sokáig emlékezetes jelenet: néhány hete a megyei rendőr-főkapitányság munkatársai villámcsődületet adtak elő a győri városháza előtti téren, mert így hívták fel a figyelmet a biztonságos gyalogosátkelőhely-használatra.A flashmob vagy magyarul villámcsődület egyre elterjedtebb, nem véletlenül: közösségteremtő, szívet-lelket és testet megmozgató, jó hangulatú tevékenység. De miről is van szó?A villámcsődület előre szervezett csoportosulás, amelyet gyorsan hoznak létre nyilvános helyen, úgy, hogy a résztvevők valami szokatlant csinálnak, például demonstrálnak, majd a csoportosulás ugyanolyan hirtelen fel is oszlik. Viszonylag új jelenség, az első, amelyet megőrzött az emlékezet, 2003-ban volt New Yorkban.Sok fajtája van: lehet például párnaharc (ilyet sűrűn tartanak Budapesten), de gyakran tánc vagy éppen valamilyen sportos esemény. Az ezekről készült videók rendkívül népszerűek, hamisítatlan közösségi élmények. A Kisalföld 7próba ötödik feladata is ehhez kötődik.A részt vevő 22 osztálynak villámcsődületet kell létrehoznia, méghozzá egy táncot. 7próbások, táncoljatok, bármelyik tetszőlegesen választott településen! Az erről szóló videót pedig töltsétek fel, küldjétek el a kisalfold@7proba.hu címre.Néhány jó tanács a résztvevőknek: ha kevesebben vagytok, egy zárt helyen látványosabb a csődület, viszont magántulajdonban lévő helyszín esetén mindenképpen engedélyt kell kérni az üzemeltetőtől vagy a tulajdonostól.A csődület lényege, hogy spontán: találjátok ki a táncot, a tánclépéseket, gyakoroljátok be otthon, utána pedig jöhet az egy-két perces fellépés!Lényeges, hogy a tánc ne zavarjon senkit, se járműforgalmat, se a település életét. Érdemes az iskola auláját, tornatermét választani. Amennyiben a település főterén, utcáján szeretnétek teljesíteni az ötödik próbát, feltétlenül szólni kell az önkormányzatnak.A flashmob közösségteremtő, szívet-lelket és testet megmozgató, jó hangulatú tevékenység.Mi tehát a feladat? Megszervezni, fejet összedugni; táncot begyakorolni, ehhez segítséget kérni; aztán irány a tér! Lássák az eseményt sokan, arasson sikert, az sosem baj; élvezzétek, lehet vicces is; és aztán egy gyors tánc, a tapsot learatni, videóra az egészet felvenni és szétoszolni... Ennyi az egész!A beküldési határidő pedig jövő hétfő, vagyis december 3-a, 12 óra.Ne felejtsük, hogy gyorsulnak az események, nemsokára vége az évnek és aztán jöhet a végső próba, a sorverseny, annak a végén pedig a díj!