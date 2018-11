7próba - Vajon mekkora egy felsős osztály ökológiai lábnyoma?

„Azzal, hogy tudatos vagyok, a gyermekem jövőjére is hatással lehetek" – mondta Venczel-Kovács Zoltán, aki száműzte életéből az egyszer használatos műanyagot. Fotó: Mészáros Mátyás

A feladat: az osztály minden tagja – és a kapcsolattartó, csapatot összefogó pedagógus is – számítsa ki saját ökológiai lábnyomát, az említett honlap segítségével. Ezt követően számoljátok ki az osztályra vonatkozó átlagot. Vajon mennyi Földre lenne szükség, ha a világon mindenki úgy élne, mint a ti osztályotok?



A kapott eredményt ábrázoljátok – bármilyen kreatív, kézműves technikával – egy A2-es méretű plakáton. Az ábrázolt lábnyom köré kis szövegbuborékokat is elhelyezhettek, írjátok le, mit tanultatok, mit szeretnétek kicsit máshogy csinálni a mindennapokban.



Fotózzátok be minél jobb felbontásban az elkészült plakátot, és a fotót küldjétek el legkésőbb november 26-a, hétfő 12 óráig, a 7proba@kisalfold.hu e-mail címre. A levél tárgyában ne felejtsétek el feltüntetni jelszavatokat!

Döntések sorozata a környezetvédelem – szelektíven gyűjtjük-e a hulladékot, a húst hússal esszük vagy sem, egyedül autózunk vagy munkatársakkal, barátokkal közösen.Ezek a mindennapi, rutinszerű dolgok is befolyásolják ökológiai lábnyomunkat. Sokan tisztában vannak azzal, hogy életmódunk nyomot hagy környezetünkön, de – egy kalkulátor segítségével – azt is érdemes megnézni, hogy ha mindenki úgy élne, mint mi, mennyi Földre lenne szükség.Ahogy a National Geographic egyik online cikkében olvashatjuk, „az ökológiai lábnyom egy olyan érték, ami kifejezi, hogy adott technológiai fejlettség mellett egy emberi társadalomnak mennyi földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez".Ezt az értéket nemcsak egyes emberekre, hanem csoportokra, régiókra, országokra és vállalkozásokra is ki lehet számítani. data.footprintnetwork.org oldalon elérhető egy olyan adatbázis, amiben 200 ország és régió adatai között böngészhetünk. Ami Magyarországot illeti (a 2014-es adatok szerint), ha mindenki úgy élne, mint itt, 2,14 Földre lenne szükség. labnyom.wwf.hu címen mi magunk is kiszámíthatjuk, hogy mekkora az ökológiai lábnyomunk.Venczel-Kovács Zoltán, a Győri Nemzeti Színház színésze is így tett, neki 1,26 lett ez a szám. Azért őt kértük meg, hogy csatlakozzon kampányunk negyedik feladatához, mert a színművész száműzte életéből az egyszer használatos műanyagot. Részt vett idén a műanyagmentes július elnevezésű nemzetközi megmozdulásban, és elhatározását azóta sem adta fel.„Évek óta szelektíven gyűjtök, de ennél már többre volt szükség. Folytatom a műanyagmentes júliust, és innentől mindig így szeretnék élni. Ezt a látásmódot csak fejleszteni lehet. Azzal, hogy tudatos vagyok, a gyermekem jövőjére is hatással lehetek. Bízom abban, hogy mire ő felnő, a világ jobb lesz" – nyilatkozta nyáron a Kisalföldnek Venczel-Kovács Zoltán.A 7próba negyedik feladványa tehát az ökológiai lábnyomhoz, és annak kiszámításához kapcsolódik.