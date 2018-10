7próba - Nagy Balázs színművész közösségépítő kampányunk mellé állt

Budapesten, a Szent László téri Általános Iskolában tanultam. Olyan jó osztály voltunk, hogy a mai napig összejárunk. Minden évben szervezünk osztálytalálkozót. Diákként rengeteg vetélkedőn vettünk részt, és sokat jártunk moziba. Örülök, hogy akkor még nem volt internet. Tanítás után épp, hogy csak leraktam otthon az iskolatáskámat, rögtön mentem ki a parkba, hogy találkozzak a barátaimmal. Személyesen beszélgettünk és oldottuk meg a problémákat. Ez ma már kicsit másképp van

Nagy Balázs 7próba kampányunk kapcsán elmesélte, milyen közösségeknek volt részese iskolásként és milyeneknek részese most.

Számomra nagyon fontos a sportolás, sokfélébe belekóstoltam. Most a CrossCore és a futás a kedvencem, maratoni távokat is szoktam teljesíteni. A CrossCore edzéseken nagyon jó társaság jött össze, velük is gyakran kávézom. A sportos szemlélet a fiamban is megvan, ő Ménfőcsanakon focizik

A Kisalföld legújabb közösségépítő kampánya azért indult, hogy a diákok megmutathassák a bennük rejlő kreativitást, közben pedig játszva tanuljanak különböző témákról.

Hét olyan feladvány megoldására hívtuk az osztályokat, amelyek során felejthetetlen élményekkel gazdagodnak.

A „hét plusz egyedik" próba hatalmas buli lesz: sorversenyt rendezünk azoknak az osztályoknak, amelyek mind a hét feladványt kitartóan megoldották és beküldték nekünk.

A nagy értékű nyereményeket a sorversenyen elért helyezések alapján fogjuk kiosztani, az „aranyérmes" osztály 250 ezer forint, az „ezüstérmes" 150 ezer, a „bronzérmes" pedig 100 ezer forint értékű álomnyereménnyel tér vissza az iskolapadba.

– idézi fel általános iskolai élményeit Nagy Balázs, aki szívesen támogatja a Kisalföld 7próbát, hiszen gyermekeinek is azt szeretné továbbadni, milyen értékes a közösséghez való tartozás érzése.„Győrben és Budapesten is megvan a baráti társaságom, munkaidőn kívül is szoktunk találkozni. A színművészeket a személyes kontaktusok teszik összetartóvá, például a próbák után gyakran összeülünk a büfében és iszunk egy kávét. Általában másfél-két hónapig zajlanak a próbák, és az sem ritka, hogy ez idő alatt egy teljesen új munkatárssal barátok leszünk".Nagy Balázs nagyon örül annak, hogy Győrben és a fővárosban is vannak olyan emberek, akikre számíthat. A próbákon nagyon jó a hangulat,, és – bár régebben ez még gyakoribb volt – egymás előadásaira is be szoktak ülni a balett- és a színművészek.Ahogy a 7próba első feladványa (osztályként kipróbálni egy teljesen új sportot) is rámutat, a sportolás jó lehetőségeket teremt arra, hogy érezzük, részesei vagyunk egy csapatnak, számíthatunk másokra, és megtanuljuk, hogyan figyeljünk oda egymásra.– meséli a színművész, aki tudatosan figyel arra, hogy a technológiai vívmányok rohamos fejlődése miatt ne értéktelenedjenek el az emberi kapcsolatok.