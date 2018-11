7próba - Diákok kérdezték videóban tanáraikat az internet veszélyeiről

Kipróbáltuk a Kisalföld szerkesztőségében, hogy mi hogyan forgatnánk videó interjút az internet veszélyeiről. Fotó: Mészáros Mátyás

Részlet a révais diákok videójából, amiben Horváth Péter igazgató az influencerekről is beszél.

Ahogy a próba meghirdetésekor is írtuk, megszámlálhatatlanul sok előnye van a webes oldalaknak, lényegében a zsebünkben hordozzuk az egész világot. Hétköznapi felhasználóként azonban ritkán gondolunk arra, hogy az internetet böngészve milyen veszélyekbe ütközhetünk. A második próba teljesítésével a diákok erre kerestek válaszokat.Közben egy újságírói műfajt ismerhettek meg közelebbről: hogyan kell videó interjút készíteni? Minden beküldött megoldás más és más, hiszen nemcsak a kérdések voltak igen különbözőek, hanem a videó felvételének és vágásának módjai is. Olyan tanulók is voltak, akik mikrofont ragadtak, és teljes magabiztossággal, fejből tették fel kérdéseiket.A beküldött videók hamarosan elérhetők lesznek a kisalfold.hu-n, és a portál Facebook oldalán, addig is szemezgettünk a gyerekek által kigondolt kérdésekből és a tanárok válaszaiból.A mosonmagyaróvári Bólyai János Általános Iskola tanulói arról kérdezték tanáraikat, hogy fent vannak-e valamelyik közösségi oldalon, és milyen képeket posztolnak magukról és családtagjaikról? Sőt, megkérdezték, hogy mit tennének, ha megtudnák, hogy gyermekeiket interneten zaklatják?Ahogy a Bólyai Iskola videójában, úgy több beküldött interjúban elhangzott, hogy ha bármibe keverednek a fiatalok, azt beszéljék meg közeli hozzátartozóikkal, barátaikkal, akik ebben segíteni tudnak.A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium diákjai arról érdeklődtek tanáraiknál, hogy miért veszélyes nem titkosított internetre csatlakozni, és hogy mit gondolnak az online vásárlás veszélyeiről? Utóbbi kapcsán Kovalcsik Attila történelem szakos tanár azt tanácsolta, akárhol ne adjuk meg számlaszámunkat.A Beledi Általános Iskola tanárai azt mondják a közösségi médiáról, hogy nem biztos, hogy minden esetben veszélyes, de megvannak a veszélyei, ami főleg a láthatatlanságban gyökerezik, mivel bármit mutathatunk magunkról, ami a valóságban nem úgy van. Kőszegi-Németh József igazgató arra tanítja az interjú készítőit, hogy tiszteletben kell tartani a személyiségi jogokat.A pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola videója azzal indul, hogy a gyerekek bemutatkoznak: "a Z generáció tagjai vagyunk, mindig elérhetők vagyunk online". Majd a következő kérdéseket tették fel tanáraiknak:Találkozott már az interneten ijesztő, fenyegető posztokkal? Mit szól ahhoz, ha egy diák az internettel foglalkozik a tanulás helyett? A Messengeren való beszélgetéssel nem sérülnek az emberi kapcsolatok?A győri Révai Miklós Gimnázium diákjai szintén kreatívak voltak. Megkérdezték a pedagógusokat, hogy tudják-e, ki az az influencer? Horváth Péter igazgató szerint az influencer nem más, mint aki népszerű a fiatalok körében, akire sokan rákattintanak és befolyásolja mások véleményét.A tatai Színes Iskola tanárai a közösségi oldalakról kétélű használati eszközként beszéltek, amit fontos, hogy az iskolákban is tanítsanak. Végül, de nem utolsó sorban, a Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium tanárai azt tanácsolták a gyerekeknek, hogy a tartalmak megosztása előtt mindig gondoljanak arra, hogy a kitett posztok akár későbbi álláslehetőségeiket is befolyásolhatják.