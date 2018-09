250 ezer forintos főnyeremény - Indul a Kisalföld 7próba

A győri kazinczys Görbe Péternek, Makó Fanninak és Tőke Domonkosnak fontos minden kisközösség. Az összetartozás érzését kívánja erősíteni a Kisalföld 7próba akciója.

Várjuk az osztályok videós jelentkezését a 7proba@kisalfold.h u e-mail-címre. 7próbára fel! A hivatalos játékszabály elérhető a kisalfold.hu oldalon . A jelentkezők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

Életre szóló barátságok az iskolában

Órák után is együtt marad a csapat

A jelentkezés menete



A játékra a hagyományos tanterv szerinti felső tagozatos általános iskolai osztályok jelentkezhetnek (5–8. évfolyam, 6 osztályos gimnáziumban az 1–2. évfolyam, 8 osztályos gimnázium esetében az 1–4. évfolyam, értelemsze- rűen). Fontos, hogy egy tanárt is nyerjetek meg az ügynek, aki képviseli a csapatot. A jelentkezéseket október 5. (péntek) délután 4 óráig várjuk egy maximum 3 perces videóval, amit a 7proba@kisalfold.hu e-mail-címre kell elküldeni. A videóban mutatkozzatok be és mondjátok el, hogy miért neveztek. Az e-mailban szerepeljen az iskola neve, címe és elérhetősége, az osztály megnevezése (például 6. a), létszáma és a csapatot összefogó tanár neve, elérhetősége.

A Kisalföld legújabb közösségépítő kampánya a 7próba nevet kapta. Ez már sejteti: 7 olyan, kreatív energiákat felszabadító feladvány megoldására hívunk benneteket, melyek során megmutathatjátok, milyen is az osztály szíve-lelke.Nem titkolt célunk, hogy a játék során tanulni is lehessen ezt-azt, de nem hagyományos módon, hanem csupa olyan dolgot, amire közösségként, vidáman, játszva lehet rájönni.Van egy „nulladik" próba is, ami maga a nevezés. Ehhez egy bemutatkozó videót várunk az osztályoktól (részletek keretes írásunkban). A szerkesztőségi zsűri a beérkezett filmekből kiválasztja a 16 legérdekesebbet – az ezeket beküldő osztályok vehetnek részt a 7próbán. A „hét plusz egyedik" próba pedig egy hatalmas buli lesz: sorversenyt rendezünk azoknak az osztályoknak, melyek mind a hét feladványt kitartóan megoldották és beküldték nekünk.A próbák során sosem csak egyetlen megoldás lehet. A lényeg az, hogy közösen, jókedvűen vegyétek az akadályokat, és sok-sok fotóval, videóval mutassátok meg nekünk és a Kisalföld olvasóinak, hogyan is ügyeskedett az osztály.Közben olyan témákkal ismerkedhettek meg, mint az internet veszélyei és a környezetvédelem. A beküldött megoldások színesek, sokfélék lesznek, így nem fogunk pontokat osztogatni, de nyomon követjük, melyik osztály hogyan fejlődik, iparkodik. A hét próbát teljesítő csapatok jutnak be a helyezéseket eldöntő sorversenyre, amit egy sportcsarnokban rendezünk, szurkoló közönség előtt.A nagy értékű nyereményeket a sorversenyen elért helyezések alapján fogjuk kiosztani, az „aranyérmes" osztály 250 ezer forint, az „ezüstérmes" 150 ezer, a „bronzérmes" pedig 100 ezer forint értékű álomnyereménnyel tér vissza az iskolapadba. A nyertes osztályok maguk dönthetik el, hogy kirándulásra, műszaki cikkre vagy sportfelszerelésre költik-e a díjat.Az osztályokat nevező-segítő tanárokat is díjazzuk. A dobogós osztályokat összefogó tanárok egyenként egy-egy 2 főre szóló wellnesshétvégét kapnak tőlünk ajándékba.Az akció lényege tehát a közösségépítés, a kreativitás és a játék. Diákokat kérdeztünk arról, most milyen kisközösségekbe járnak, s mit jelentenek számukra az ott szerzett kapcsolatok?Szabó Csenge és Makó Fanni a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium 5. b osztályos tanulói. Csupán néhány hete osztálytársak, mégis közösen jelentkeztek arra, hogy megosszák velünk, milyen is egy közösségbe tartozni, és milyen iskolán belüli és kívüli kikapcsolódási lehetőségeik vannak.– Huszonnégy fiú és tíz lány jár az osztályba. Nagyon vicces, mert a „fiúuralom" ellenére nagyon összetartóak vagyunk. A szünetekben mindig beszélgetünk, de iskolán kívül is vannak programok. Járok egy robotépítő szakkörre, röplabdázni is fogok. A sport nagyon jó kikapcsolódás – mondja Szabó Csenge, aki felnőtt korában tanár szeretne lenni, miközben saját könyvet is írna. – Írtam már egy verset. Erről a szüleimen kívül csak Fanninak meséltem – osztotta meg immár velünk is Csenge.Makó Fanni, aki végig mosolyogva figyelte osztálytársa szavait, szintén elmondta a Kisalföldnek, milyen közösségekbe jár.– Sokat barátkozunk az új osztályban, egyre összetartóbbak vagyunk. Nyáron lesz a szülinapom, de már most tervezem, hogy tartok majd egy bulit, ahova mindenkit meghívok. Csenge és én nagyon szeretünk olvasni, az informatikai érdeklődés is közös bennünk. Én programozó szakkörre járok, mert programozó szeretnék lenni, ha nagy leszek. Hétvégéken pedig lovagolok – fejti ki a kazinczys diák, aki szerint életre szóló barátságok is köttetnek az iskola falai között.– Nagyon jó az osztályközösség, mindenkivel jól kijövök, sok barátom van – mondja lelkesen Tőke Domonkos, aki a 7. b osztályt tapossa az idén. Színésznek készül, szépen mond verset. Az iskolai szünetekben azonban nemcsak az irodalom, de barátai is élvezhetik figyelmét – az udvaron, focizás közben. – Szeretünk beszélgetni, együtt lenni. Néha, tanítás után elmegyünk közösen enni is. Ezért szeretem az osztálykirándulásokat is – folytatja Domonkos. A fiú – aki a nyúli focicsapat játékosa – legjobb barátai az osztálytársai közül vannak, de sokakkal tartja a kapcsolatot előző iskolájából. Ezért bízik benne, hogy kisgimnazista osztályával még az egyetemi évek alatt, sőt, azok után is jóban lesznek majd.– Remek – ezzel a jelzővel már a nyolcadikos Görbe Péter illette az osztályát. – Sokban hasonlítunk egymásra, ezért is vagyunk jóban. Nincsenek klikkek sem – fogalmazott Péter. Osztályába sok gördeszkás jár, így adott a közös program. De – mint afféle tinédzserek – ők is szeretnek az órák után beülni egy kellemes helyre és beszélgetni.– Az iskolai programok, kirándulások azért jók, mert ott rázódunk össze igazán. Suliban reggel nyolctól nagyjából délután kettőig vagyunk együtt, de ha közösen csinálunk valamit, mondjuk kirándulunk, akkor egész nap. Így jobban megismerjük egymást – mondja Görbe Péter a 8. a-ból, aki a tanítás után az informatika szakkört is látogatja.A fiúk már mindketten nagyon várják a diákdiri-választást, amiben majd csak 11.-es korukban vehetnek részt. Abban egyetértenek, „nagyon jó megosztani egymással, mit gondolunk a többi osztályról".